Lazio, Luca Pellegrini ha messo la Juve nel mirino: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. Un fine settimana di lavoro a Formello per Luca Pellegrini per mettersi in forma e recuperare dall'infortunio al polpaccio che lo aveva colpito martedì.Come riporta il Corriere dello Sport, il terzino si è messo a lavorare in solitaria in maniera differenziata per essere a disposizione di Sarri. Pellegrini ha sfruttato le 48 ore di riposo concesse dal tecnico per allenarsi. Oggi dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Nel centro sportivo di Formello si riprenderà la seduta di allenamento senza i nazionali che rientreranno tra due o tre giorni. Solo tra mercoledì e giovedì entrerà nel vivo la preparazione alla sfida contro la Juve, in programma sabato 16 settembre alle ore 15. Pellegrini, dopo un'estate di attesa, è tornato alla Lazio. Rispetto all'anno scorso, però, si vede la differenza: subito gettato nella mischia nel finale di Lecce, a seguire 30' minuti contro il Genoa e una decina contro il Napoli al Maradona, dove ha salvato sul tiro a botta sicura di Juan Jesus. Questo perché, dopo i sei mesi di apprendistato dell'anno scorso, Luca ha compreso i dettami di Sarri e può essere una freccia da sganciare a gara in corso. Finora per lui solo due gare da titolare, nella passata stagione contro Az ed Empoli. Pellegrini avrà il suo spazio nelle prossime gare, perchè la squadra di Sarri è attesa da un vero tour de force. Per Luca era importante tornare nella sua Lazio e ci è riuscito. Il terzino romano ora si candida per una maglia da titolare, ma l'ultima parola spetta al tecnico.