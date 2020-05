Lazio, Luis Alberto e Immobile giocano a FIFA per la Croce Rossa

LAZIO, LUIS ALBERTO E IMMOBILE SOLIDALI - Nell’attesa di riprendere a fare quello per cui sono pagati, i calciatori danno una mano come possono e si fiondano nella solidarietà per aiutare durante l’emergenza Coronavirus. In casa Lazio, pensieri e sostegni economici per chi in questi mesi è sempre stato in prima linea per combattere il virus e salvare vite umane non sono mai mancati. Che sia Italia o Spagna, non fa differenza. Come riporta la rassegna di Radiosei, Luis Alberto e Immobile hanno partecipato, tramite la piattaforma Twitch, a un torneo di FIFA nella versione Pro Club per raccogliere fondi destinati alla Croce Rossa spagnola. Ad organizzare l’evento è stato proprio il Mago e la sua agenzia, la You First Sport, con l’obiettivo di raccogliere almeno 5 mila euro per la lotta al Covid-19.