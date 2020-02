Lazio, Luis Alberto torna a Marassi: il Genoa è nel suo destino...

Luis Alberto torna dove tutto è iniziato. Quello stadio Marassi che ha visto per la prima volta accendersi la luce del Mago. Quel talento spagnolo che fino ad allora sembrava appannato. Poi quel 15 aprile di tre anni fa il suo destro dalla distanza permetteva alla Lazio di pareggiare con il Genoa e al giocatore di iniziare a conquistare tutti. A 1041 giorni di distanza Luis Alberto non è mai stato così bello. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, l'iberico è il miglior assist-man della Serie A, il secondo giocatore (dopo Brozovic) per palloni giocati, il 10 travestito da mezzala. Tutti ormai lo hanno imparato a conoscere come il Mago: quest'anno è lui il faro della Lazio, il calciatore che illumina le giocate biancocelesti e che emoziona gli spettatori. Il fantasista non ha mai avuto una continuità del genere nella sua carriera, Immobile sta abbattendo ogni record anche grazie a lui. Il Genoa è nel suo destino visto che proprio contro i rossoblù ha segnato il primo gol con l'aquila sul petto e sempre contro i liguri ha disputato anche la centesima gara in Serie A.

LAZIO E SPAGNA - Sogna l'impresa con la Lazio e un posto nella Spagna di Luis Enrique. Sta lottando per conquistarsi un posto al prossimo Europeo. Il ct lo tiene in considerazione, impossibile fare altrimenti dopo le prestazioni messe in mostra in questa stagione. Basterebbero anche le gare con Parma e Inter per convincere il più scettico. E pensare che nel periodo più nero del suo primo anno in biancoceleste aveva pensato anche al ritiro. Fortunatamente tutto è alle sue spalle e adesso si gode

