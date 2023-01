Lazio, Luka Romero aspetta la sua occasione. E sul rinnovo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

RASSEGNA STAMPA - Luka Romero aspetta la sua occasione. Freme in panchina l'argentino, dopo aver dimostrato che può far parte di questo gruppo. Ultimamente Sarri ha puntato meno su di lui (27 minuti complessivi dalla ripartenza del campionato), ma ciò non vuol dire che ci crede di meno. Contro la Fiorentina sarà la prima alternativa per le ali: Immobile non si sa quanto minutaggio abbia per dare il cambio a Felipe Anderson e Pedro va preservato. Il giovane vuole il suo spazio, è giusto che lo desideri e faccia di tutto per averlo piuttosto. Il rischio di adagiarsi dopo qualche prestazione convincente e il gol contro il Monza era dietro l'angolo.

RINNOVO - Il capitolo rinnovo non è ancora stato chiuso. La società sta trattando con l'entourage del giocatore da fine ottobre- Si pensava che l'accordo fosse stato raggiunto, ma manca ancora qualcosa sotto il profilo economico. Le parti so sono incontrate nuovamente dopo il match di Coppa Italia con il Bologna. Non è in dubbio la volontà delle parti di continuare insieme. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbero stati stabiliti i termini del nuovo accordo: scadenza nel 2026 con opzione per il 2027 a 800mila euro a stagione. Si pensa che l'annuncio possa arrivare a conclusione del mercato.