Lazio | Mandas corteggiato ma il club non lo molla: in porta vuole due titolari

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas convocato in Nazionale. Il portiere della Lazio, dopo una stagione di crescita, è stato chiamato dalla nazionale greca per partecipare ad alcune amichevoli internazionali. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio crede nelle potenzialità di Mandas e vuole continuarci a puntare insieme a Provedel. Il classe 2001, dopo un ottima stagione con l'aquila sul petto, ha espresso sui social la sua felicità per aver preso parte all'amichevole contro la Germania insieme alla sua nazionale. Con la Grecia ha fatto tutta la trafila dall'Under 16 all'Under 21, con la Lazio era partito come terzo portiere, grazie alle sue prestazioni ha attirato l'interesse di molti club e si è fatto trovare pronto quando Provedel si è fatto male contro l'Udinese.

NUMERI - Come riporta il quotidiano sportivo romano, Mandas è arrivato alla Lazio per meno di 1 milione di euro. Era stato acquistato e sembrava dovesse tornare in prestito all'Ofi Creta, invece ha fatto un ottima stagione. Il suo esordio con la maglia della Lazio nel derby di Coppa Italia contro la Roma. Ha totalizzato 12 presenze con 9 gare consecutive da titolare in campionato. Apprezzato dai tifosi laziali e dal suo Ct Spanoulis che l'ha chiamato per le amichevoli contro Germania e Malta e poi la Nations League a settembre.

FUTURO - La Lazio vuole tenerlo in rosa e farlo crescere alle spalle di Provedel. Per avere due portieri di sicura affidabilità per le tre competizioni. Un dodicesimo di ottima qualità che dovrà proseguire il suo percorso di crescita. Come in questa prima annata dovrà sfruttare le occasioni che gli verranno concesse per confermare quanto di buono visto in questa prima stagione con l'aquila sul petto.

