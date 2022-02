Lazio, Milinkovic piace a tutti: la Juventus lo segue, ma il contratto...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Juventus pensa già al calciomercato estivo. I bianconeri, dopo l'acquisto a gennaio di Vlahovic dalla Fiorentina, non hanno nessuna intenzione di fermarsi. L'obiettivo principale della dirigenza è un centrocampista affermato che possa dare una mano alla mediana di Allegri e armare il centravanti serbo negli ultimi 30 metri. Sono tanti i nomi fatti nelle ultime ore. Uno su tutti quello di Zaniolo che a Roma non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti. In lista rimangono anche Paul Pogba, del quale si parla di un possibile ritorno a Torino già da qualche anno, e di Renato Sanches, sul quale però c'è la forte concorrenza del Milan. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, la Juve continua a seguire anche Milinkovic che però rimane una delle piste più difficili da percorrere. Il Sergente ha un contratto con la Lazio valido fino al 2024 e ha più volte dichiarato di trovarsi benissimo nella Capitale a tinte biancocelesti. Almeno per il momento, non si può parlare di addio.