Lazio - Napoli, la Nord vuole ancora stupire: pronta la coreografia

La Nord al lavoro per realizzare un altro dei suoi capolavori. In occasione della partita di sabato, che andrà in scena all'Olimpico contro il Napoli (ore 18), i tifosi della Lazio stanno preparando l'ennesima coreografia mozzafiato. Da giorni, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, sono al lavoro per lasciare nuovamente tutti a bocca aperta. L'ultimo quadro a grandezza naturale risale a dicembre, in occasione della partita di campionato contro la Juventus. Anche in questo caso la coreografia dovrebbe prendere sia la Curva che i Distinti.

