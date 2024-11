Lazio nella storia: i numeri della vittoria contro il Porto

RASSEGNA STAMPA - Con la vittoria contro il Porto, la Lazio entra di diritto nella storia. Questi i numeri della gara che ha portato la Lazio prima a punteggio pieno nel girone unico, riportati dal Corriere dello Sport.

STORIA - La Lazio ha vinto le prime quattro gare stagionali in competizioni europee (contro Dinamo Kiev, Nizza, Twente e Porto) solo per la seconda volta nella sua storia in questi tornei - dopo i quattro successi ottenuti in Europa League nel 2017/18.

PEDRO - Pedro ha realizzato una rete per tre match di fila (contro Nizza, Twente e Porto) solo per la seconda volta in carriera in competizioni europee - dopo le quattro consecutive messe a segno tra maggio - settembre 2011 con il Barcellona.

ROMAGNOLI - Quello di Alessio Romagnoli contro il Porto è il primo gol che ha realizzato in 39 presenze nelle maggiori competizioni europee.

GOL - La Lazio ha trovato la rete per 12 gare casalinghe di fila in competizioni europee (esclusi preliminari) per la prima volta in questi tornei. In più la squadra biancoceleste è rimasta imbattuta per 14 gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni (12 vinte, 2 pareggiate) per la prima volta dal periodo tra marzo-novembre 2021 (15 in quel caso – 12 vinte, 3 pareggiate).

TIRI - Solo il Galatasaray (19) ha calciato più volte in porta rispetto alla Lazio nella prima frazione di gioco in questa Europa League (15).