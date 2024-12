Lazio, nessuno ha fatto meglio negli ultimi quindici di gioco: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio che non molla mai. La squadra di Marco Baroni ha dimostrato, più volte, in questa prima parte di campionato di crederci fino alla fine e, i numeri, dimostrano quanto i biancocelesti siano efficaci soprattutto nella ripresa e in particolare nell’ultimo quarto d'ora di gioco.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere della Sera la Lazio è la squadra che ha segnato più reti dal 76° minuto in poi, recupero compreso. Sono ben 13 le occasioni in cui i biancocelesti sono riusciti a segnare in questo intervallo di tempo facendo meglio di Atalanta e Parma a quota 8. Non solo, Isaksen, Pedro e Castellanos hanno colpito due volte a testa nei minuti finali portando a casa un altro piccolo ma importante primato per la squadra di Baroni.