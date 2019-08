Lazio, non finisce con il Celta: tra una settimana altra amichevole da definire

Stasera ultima amichevole pre-campionato con il Celta Vigo e poi testa alla Sampdoria per il debutto in Serie A: questo inizialmente il piano che la Lazio doveva apprestarsi a seguire. In realtà prima della gara con la Samp avrebbe dovuto giocarsi (anche se l'ipotesi non è mai stata presa in considerazione fino in fondo) la Supercoppa italiana contro la Juventus. Supercoppa che al contrario si giocherà con tutta probabilità il prossimo dicembre in Arabia Saudita. Ecco dunque che con altrettanta probabilità tra il 17 e il 18 agosto verrà fissata un'altra amichevole. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, l'avversario è ancora da definire. Sicuramente il match si giocherà in Italia, proprio per evitare altri viaggi stressanti a una settimana da quello di Genova. Una cosa è certa: la pre-season della Lazio non finisce in Spagna con il Celta.

