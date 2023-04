Lazio, numeri da Champions: ecco "cosa basta" per una qualificazione sicura

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Che Lazio in questo girone di ritorno! E ad elogiarne il passo notevole non è solo il popolo biancoceleste, ma i numeri. Come riporta la rassegna di Radiosei, i dati riguardanti il girone di ritorno sono davvero notevoli: sono 24 i punti ottenuti, solo uno in meno rispetto al Napoli e il tutto con l'assenza prolungata di Immobile. Dove sarebbe ora la grande bellezza di Sarri se Ciro non fosse così sfortunato? Ma se i biancocelesti sono bravi a stringere i denti e a sapersela cavare "da soli", c'è anche da dire che la differenza con e senza il bomber si vede: 5 gol realizzati in 2 partite tra Juve e Spezia, mentre la Lazio ne aveva realizzati 7 nelle precedenti 6 senza di lui. I numeri migliori continua a farli la difesa: appena 20 gol subìti in 30 giornate.

Occhio anche ai dati sulle sconfitte. La Lazio è seconda con appena 5 disfatte, le altre che lottano per la Champions hanno perso più partite: 7 il Milan e la Juve, 8 la Roma, 9 l’Atalanta, 11 l’Inter. Il secondo posto ai biancocelesti non glielo leva nessuno, ma c'è da capire anche il destino della Juve. Intanto la squadra di Sarri ha 10 punti di vantaggio sull'Inter e, se alla Juve non venissero "riconsegnati" punti, ne basterebbero 14 nelle ultime otto giornate e non perdere contro i nerazzurri di Inzaghi con 3 gol di scarto.