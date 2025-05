Lazio, il rinnovo di Vecino si allontana: tre club su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Più passa il tempo, più Vecino si allontana dalla Lazio. Non sono ancora arrivate chiamate per il rinnovo dell'uruguaiano, con il club che è concentrato sulla scelta del nuovo allenatore. Il centrocampista non aspetterà per sempre: il suo contratto scade il 30 giugno e ha già ricevuto interessamenti da Como, Benfica e Betis Siviglia.

Come scrive il Corriere dello Sport, Vecino è deluso. Si aspettava almeno una telefonata, un segnale per discutere un eventuale rinnovo, ma non è arrivato nulla. Ad agosto compirà 34 anni e vorrebbe restare un’altra stagione, ma a questo punto è difficile immaginare che possa accettare un’eventuale offerta della Lazio, sempre che arrivi davvero.

Quest'annata è stata complicata, con l’infortunio che lo ha limitato: solo 20 presenze in Serie A (7 da titolare), 9 in Europa, 2 gol e 5 assist totali. Decisivo nel finale con gol alla Juve e assist all’Inter, ma non è bastato per l’Europa.

