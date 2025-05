Lazio, Pedro aspetta novità sul futuro: c'è ottimismo sul rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo Vecino è in attesa di capire il proprio futuro: anche Pedro aspetta novità dalla Lazio. Tuttavia, la situazione dello spagnolo appare più serena: ha ricevuto rassicurazioni dal club e per lui, come riporta il Corriere dello Sport, è previsto un premio di riconoscimento. Il rinnovo va solo discusso nei dettagli e, salvo sorprese, si farà. L’unico nodo da sciogliere è quello economico, ma la volontà di proseguire insieme è forte da entrambe le parti.

Nel frattempo, Pedro sarà protagonista di un evento speciale: venerdì 20 giugno, dalle ore 19, sarà a La Gomera, isola delle Canarie occidentali, per incontrare i fan all’Auditorio Insular. L'iniziativa è promossa dal Cabildo de La Gomera e dalla Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e di educazione ai valori per bambini e persone in difficoltà. Il giorno successivo, sabato 21 giugno, Pedro prenderà parte alla cerimonia di premiazione delle finali di calcio che si disputeranno allo stadio comunale di Hermigua.

