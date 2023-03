Lazio, nuova risonanza per Immobile: le possibilità di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno prova a sperarlo neanche per un secondo. Tutti danno per scontato che Ciro Immobile, dopo aver saltato il derby d'andata, salterà anche quello di ritorno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tentativo di recupero in extremis del calciatore non è contemplato: il suo rientro rimane fissato per Monza - Lazio, gara in programma il prossimo 2 aprile.

Eppure il bomber nella giornata di oggi si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica che darà il quadro chiaro di come procede il recupero dalla lesione. Ieri Immobile ha svolto una corsa blanda a Formello, un bel segnale sì, ma questa volta non si possono correre rischi come fatto in passato. Ciro è un ragazzo che non si è mai risparmiato e l'idea di saltare la gara di domenica lo tormenta ma in nessun modo si potrà forzare un suo recupero in extremis. Sarri sta preparando la gara europea e quella di campionato non facendo affidamento sulla sua presenza, con un occhio al risultato della risonanza di oggi.