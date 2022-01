Lazio, oggi la ripresa a Formello: si attende il ritorno di Akpa e Radu

RASSEGNA STAMPA - Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, la squadra adesso deve tornare agli ordini del tecnico. La ripresa è stata fissata per oggi pomeriggio alle ore 15:00 presso il Training Center di Formello. Il tecnico lavorerà con una rosa ristretta complici gli impegni degli azzurri come Immobile, Zaccagni e Luiz Felipe, convocati dal ct Mancini per lo stage di Coverciano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Akpa Akpro è stato costretto a rinunciare alla Coppa d’Africa causa polmonite a seguito del Covid. Il centrocampista è però appena guarito e nei prossimi giorni, se non oggi, dovrebbe tornare ad allenarsi. Si attende il rientro in gruppo anche di Stefan Radu, sparito dai radar da più di 10 giorni. Sarri usufruirà del tempo a disposizione per recuperare i propri uomini, Pedro e Acerbi in primis, per preparare al massimo le prossime sfide. Tutto pronto in quel di Formello: la Lazio vuole ripartire.