Lazio, Onorato: "Flaminio? Tutto nelle mani di Lotito, noi siamo pronti"

L'Assessore allo Sport parla della situazione dello stadio Flaminio per cui va trovata una soluzione. E la Lazio resta sempre...

RASSEGNA STAMPA - Roma vuole tornare protagonista nello sport. Tra Internazionali di tennis, Ryder Cup e Maratona, la Capitale sta riacquisendo lo smalto che negli anni aveva un po' perso. Un lavoro certosino quello del Comune che non dimentica ovviamente Lazio e Roma. I due club vorrebbero avere anche uno stadio di proprietà a testa e sono al lavoro per sviluppare i loro progetti. Alessandro Onorato, assessore

allo sport grandi eventi turismo e moda del Comune di Roma, ne ha parlato oggi sulle pagine de Il Corriere dello Sport commentando l'ipotesi che la Lazio possa prendere il Flaminio. Queste le sue parole: «La Roma ha avviato un iter e si sta comportando in modo molto serio. Alla Lazio sono state consegnate le carte del Flaminio da oltre un mese ed è tutto nelle mani di Lotito. Aspettiamo una proposta concreta. Noi siamo pronti. Altrimenti di qui a due mesi troveremo una soluzione alternativa. Il Flaminio non può restare in quelle condizioni».