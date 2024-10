Lazio, panchina d'oro: cinque gol dalle riserve, è record in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Rosa corta quella della Lazio, e siamo tutti d'accordo, ma Baroni la sta sfruttando al massimo. La Lazio si ritrova prima in Europa League con le "riserve" (tre vittorie su tre, nove gol fatti) e in zona Champions in campionato con i "titolari". Di 26 gol fatti 7 sono arrivati dai subentrati: due in Europa League e cinque in Serie A, nessuno ha fatto meglio nel massimo campionato italiano. Si parla di Zaccagni con il Nizza, Isaksen con il Twente, di nuovo Isaksen a Udine, Noslin contro il Torino, Pedro contro Empoli e Genoa, e contro il Genoa anche Vecino.

Come riporta il Corriere della Sera, Pedro è arrivato anche a quota 200 reti con i club, raggiungendo il 63esimo posto nella classifica all time della Lazio, assieme a Mancini, Negro e Fraschetti. Vecino, invece, domenica ha toccato quota 12 gol in biancocelestte, arrivando ad una sola distanza dalle reti con la maglia nell'Inter, l'unica squadra in cui ne ha segnati di più.