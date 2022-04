Lazio - Patric può recuperare, Pedro ci prova: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Sospiro di sollievo per mister Sarri in vista della gara di domenica contro il Milan. Il tecnico era infatti in apprensione per le condizioni di Patric, uscito nel primo tempo della gara contro il Torino. Si temeva uno stiramento alla coscia sinistra, per fortuna gli esami strumentali effettuati in Paideia hanno scongiurato il pericolo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo potrebbe recuperare in vista del big match anche se molto dipenderà da quando potrà unirsi al gruppo. Oggi osserverà un altro giorno di riposo, è probabile che torni in gruppo intorno a giovedì o venerdì.

Buone notizie anche per quanto riguarda Pedro, ai box contro i granata, e che ieri ha svolto un allenamento differenziato. Un problema al polpaccio per lo spagnolo che lo ha tormentato più di una volta in questa stagione. E' sulla via del recupero anche se per la gara contro i rossoneri potrà al massimo andare in panchina.