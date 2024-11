Lazio, Pedro come il vino: tra gli over 37 nessuno come lui

RASSEGNA STAMPA - C'è chi più avanza con l'età e più diventa giovane. Pedro entra in campo con lo spirito di un ragazzino, più gioca e più sembra voler ricordare a tutti il suo talento. 37 anni compiuti a luglio, il talento spagnolo è come il vino. Stando a quanto riporta riporta il Corriere dello Sport, nessun over 37 come lui nei top 5 campionati. 6 gol nelle ultime 8 partite. Nizza, Twente e Porto in coppa, tre reti di fila, ci è riuscito per la seconda volta in carriera in Europa (quattro gol consecutivi tra maggio e settembre 2011 con il Barça). Mentre solo Lewandowski (36 anni) ha fatto meglio tra gli over 35 con 19 gol. Considerando l'intera Europa, invece, davanti a Pedrito si trovano anche Dzeko e Chery con rispettivamente 11 e 9 gol. Alle spalle dello spagnolo troviamo i trentasettenni Vardy, Aspas e Mertens con 4 gol, il trentaseienne Mata alla stessa cifra e i trentottenni Stuani e Di Maria con rispettivamente 4 e 3 gol.

Pedro è rinato e si gode l'amore dei tifosi, che non è mai mancato. L'esultanza contro il Porto è stata diversa, travolgente, un'esplosione di emozioni. La rete al 92' e la corsa sotto la Curva Nord, poi il ballo di gruppo al ritmo della Carrà con i tifosi al seguito. "Ha una testa centrata, sa che c’è fiducia. Quando ti alleni forte non c’è un’età", ne ha parlato così Baroni nel post partita e il calciatore spagnolo ricambia la stima: "La chiave è il mister, mi piace lavorare con lui". La seconda giovinezza di Pedro è anche merito di Baroni, ma è tutta la squadra a sembrare rivitalizzata. Lo spagnolo dovrà essere la guida.