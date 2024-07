Lazio, Pedro: "Difficile spiegare la scorsa stagione. Troppi alti e bassi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La scorsa stagione la Lazio non ha rispettato le aspettative, perdendo tanti punti in campionato e finendo al settimo posto in classifica. Ai taccuini de Il Tempo, Pedro ha provato a dare una spiegazione ai problemi avuti e a quello che non ha funzionato. Secondo lui la squadra ha avuto troppi alti e bassi e questo ha condizionato gran parte delle partite. Ecco in particolare cosa ha detto: "È difficile spiegare a parole cosa è successo. Le cose non sono andate bene, noi giocatori non stavamo nella miglior forma per lavorare e fare i risultati. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, è stato un anno complicato per tutti, vogliamo cancellare quello che è successo lo scorso anno, ci siamo lasciati dietro le cose negative e adesso siamo un gruppo forte e unito. Dobbiamo sempre pensare al collettivo e non al singolo, perché non abbiamo delle stelle".