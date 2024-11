Lazio, Pedro: "Ritiro? No, voglio ancora segnare e ballare sotto la Nord"

RASSEGNA STAMPA -Pedro continua a stupire. A 37 anni lo spagnolo è spesso decisivo e brilla al cospetto di avversari e compagni che sono anche 15 anni più piccoli di lui. Lo spagnolo non sa spiegarsi il segreto della longevità e non si definisce un alieno. Sulle pagine de Il Messaggero, l'iberico spiega di come la mentalità giusta faccia la differenza e gli permetta di fare quello che vediamo ora in campo. Pedro non pensa al ritiro e si diverte ancora in campo con i compagni. Ha ancora voglia di recuperare palloni come fatto contro il Monza su Maldini e di segnare al Porto al 92'. In particolare, poi, il numero 9 spiega come sentire urlare il proprio nome allo stadio e ballare sotto la Nord dopo le partite facciano ancora parte del suo presente. Il ritiro e altri ruoli possono aspettare, Pedro vuole stare ancora in campo.