Lazio, Pereira è pronto a stupire: contro il Torino la prima da titolare

Ancora troppo pochi i minuti giocati fino ad ora con la maglia biancoceleste (11 contro il Bologna e tutto il secondo tempo di mercoledì contro il Bruges), ma Andreas Pereira è pronto a rimediare cogliendo l'occasione avanzata da mister Inzaghi: con molta probabilità sarà uno degli 11 titolari di oggi che affronteranno il Torino, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Con l'assenza di Luis Alberto, il neo acquisto potrebbe sostituirlo come mezz'ala o potrebbe giocare al fianco di Correa, se il tecnico laziale optasse per il doppio trequartista.

LUNGA ATTESA - Dopo il graduale inserimento e l'influenza passeggera, finalmente Andreas sta per scendere in campo con l'aquila sul petto dal primo minuto. Al momento ha dimostrato di avere stoffa, tant'è che Inzaghi ha fatto di tutto per averlo con sè in Belgio e addirittura ha rischiato di essere decisivo, se non avesse temporeggiato troppo davanti la porta. Oggi pomeriggio il numero 7 ci sarà e farà il possibile per non deludere. I laziali lo aspettano, l'attesa è finita.