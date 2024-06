Lazio | Prima a rischio, ora 'riabilitati': con Baroni cambiano le strategie

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mezza rosa riabilitata. Tudor ne voleva cambiare 8, come ricordato da Lotito. Guendouzi è stato il primo a "esultare" per la rinuncia dell'allenatore - dichiarazioni diplomatiche a parte, la pace non c'è mai stata, ma ci sono altri calciatori che adesso non rischiano più l'esclusione. Con Baroni - riporta Corriere dello Sport - si riazzereranno moduli e gerarchie, giudizi e pregiudizi. La separazione dal tecnico croato rimane una notizia positiva per tutti i componenti della rosa finiti in discussione, "protetti" dalla considerazione del presidente e del direttore sportivo. Si tratta, ad esempio, di Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Rovella e Isaksen. Una sorta di lista degli "indesiderati" di Tudor. Qualcuno potrebbe partire ma gli altri, salvo sorprese, proveranno a rilanciarsi con la nuova guida tecnica. Dal ritiro di Auronzo in poi proveranno a strappare la conferma oltre a una maglia da titolare, hanno il compito di convincere Baroni.

Lazzari, con il probabile ritorno alla difesa a quattro, si rimuoverà da terzino. Discorso valido pure per Pellegrini e Hysaj. Cataldi e Rovella entreranno in concorrenza per il 4-3-3, ma potrebbero coesistere in caso di 4-2-3-1. Isaksen dovrà mostrare miglioramenti nel corso dell'estate, Immobile ripartirà con l'obiettivo di farsi preferire nel ballottaggio con Castellanos. Mezza Lazio era in bilico: ora invece tornerà in campo.

TORNA ALLA HOMEPAGE