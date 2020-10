Lazio, problemi sulle corsie: a sinistra poca scelta per Inzaghi

Due ruoli dispendiosi e che comportano un grande spreco di energie. Per questo servirebbero ricambi pronti e soluzioni a partita in corso. La Lazio invece ha pochissime alternative sugli esterni, quelli che oggi vengono chiamati i quinti di centrocampo. Djavan Anderson avrebbe dovuto essere la quinta scelta di Simone Inzaghi, da utilizzare come jolly sia a destra che a sinistra. Invece, il brasiliano è diventato praticamente l'alternativa al solo Fares. Con Lulic che non dà garanzie sul rientro Inzaghi ha quattro uomini contati sulle fasce e in caso di infortuni e squalifiche la Lazio va in difficoltà come successo sabato a Genova. Con Lazzari e Marusic out e Fares non al meglio il mister è stato costretto a schierare Parolo e Djavan Anderson come esterni del suo centrocampo. Lukaku e Jony non hanno convinto Inzaghi che ha dato l'ok per le cessioni all'Anversa e all'Osasuna. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'altra alternativa sulla corsia sinistra poteva essere Sofian Kiyine ma l'ex Chievo e Salernitana è stato escluso dalla lista Serie A biancoceleste. Serviva una soluzione in più sugli esterni per evitare situazioni come quella di Marassi e per offrire a Inzaghi maggiore competitività.

