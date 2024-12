Lazio | Prossimi mesi di fuoco per Rovella: con Vecino out non può più fermarsi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è senza dubbio uno dei leader della Lazio di mister Baroni e, per i prossimi due mesi, sarà anche costretto a fare gli straordinari. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'infortunio di Vecino, una lesione che lo terrà fuori almeno fino a febbraio, costringerà, insieme a Guendouzi, il centrocampista a giocare tutte le gare in programma a meno che Dele-Bashiru non acquisti spazio e Baroni decida anche di impiegare Castrovilli.

Insomma una situazione borderline che andrà monitorata anche dal punto di vista del mercato e di un possibile rinforzo proprio in quella zona di campo per non rischiare di appesantire troppo Rovella, fin qui autore di una stagione straordinaria e tra i migliori anche nella gara contro il Lecce con 12,3 chilometri percorsi, 90 palloni toccati, 63 passaggi riusciti.