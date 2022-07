Lazio, quanti fuori rosa a Formello: tutti i giocatori in uscita

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri quattordici fuori rosa si sono ritrovati in Padeia per svolgere le visite mediche di rito. Ad arrivare prima di tutti è stato, come da programma, Vedat Muriqi che ha confermato la sua partenza e il suo addio alla Lazio. L'attaccante kosovaro, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tornerà al Bruges che, lo sottoporrà a ulteriori accertamenti, mentre Lotito in virtù dell'accordo sottoscritto per un titolo definitivo a 11 milioni di euro, minacci azioni legali. Non è da escludere neanche l'ipotesi di un ritorno del Maiorca che, però, non si spingerà oltre i 7/8 milioni di euro: poco per la Lazio.

GLI ALTRI FUORI ROSA - Non solo Muriqi, sono molti i giocatori sotto contratto ma fuori dai piani di Maurizio Sarri. Tra questi c'è Mohamed Fares che, una volta smaltito l'infortunio, dovrà cercare un nuovo club, ma anche Jony ed Escalante che sperano di ritornare in Spagna: il primo sogna un ritorno allo Sporting Gijon, il secondo in un club dove possa dire la sua da titolare. Anche Riza Durmisi, dopo l'esperienza allo Sparta Rotterdam, spera di trasferirsi una volta per tutte in una squadra dove poter rinascere. A loro si aggiunge anche Emanuele Cicerelli, reduce da una buona annata al Frosinone, e che potrebbe restare in B. Ha già salutato Fabio Maistro destinato alla SPAL e per il quale manca solo l'ufficialità, che è invece arrivata per il passaggio di Casasola al Perugia.

GLI EX PRIMAVERA - Oltre agli acquisti "flop" ci sono anche gli ex Primavera rimasti fuori dal progetto: Cristiano Lombardi, che torna da un prestito alla Reggina; Rossi, Novella e Morrone, reduci da una stagione al Monopoli; Marino e Armini tornati dopo un anno al Piacenza e Luca Falbo, che in questa stagione non ha trovato squadra. Tutti questi stanno cercando un club tra Serie B e Serie C dove potersi mettere in mostra e, magari, costringere la Lazio a un ripensamento.