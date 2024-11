Lazio, quanti gol dalla panchina! I superpoteri dei cambi biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Questa Lazio continua a cambiare tanto sia dall'inizio che a gara in corso, ma quello che non cambia è la pericolosità della squadra, che viene mantenuta a prescindere dagli interpreti che scendono in campo. Mister Baroni sta costruendo un gruppo forte, dove non ci sono individualità che vogliono prendersi la scena a discapito del collettivo. E anche chi entra in campo, sia solo per 5 minuti, da tutto sè stesso per non deludere la fiducia del proprio allenatore. Il dato riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport è piuttosto eloquente in questo senso: la Lazio ha segnato 8 gol con i suoi subentranti dall'inizio della stagione. Questo la dice lunga sull'importanza che l'ex tecnico del Verona attribuisce a tutti i componenti della rosa, senza lasciare indietro nessuno.