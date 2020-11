Lazio, questione tamponi: oggi l'audizione di Pulcini in Procura Federale

Sono giorni importanti per quanto concerne la questione tamponi in casa Lazio. La Procura Federale, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ascolterà oggi Ivo Pulcini, medico sociale dei biancocelesti accompagnato dall'avvocato Gentile. L'audizione doveva svolgersi nei giorni scorsi, ma ha subìto un rinvio su richiesta di Gentile poiché impossibilitato ad accompagnare il dottore. Pulcini dovrà ricostruire e spiegare tutti i passaggi precedenti alla partita contro il Torino del 1 novembre. Da capire che tipo di comunicazione è stata fatta alla Asl Roma 1 e come sono state gestite le positività anche in base ai calciatori disponibili per le partite contro Bologna in campionato e Zenit in Champions. La società resta tranquilla e consapevole di aver agito nel rispetto delle regole. Attualmente Immobile, Leiva e Strakosha restano in isolamento da martedì scorso.

