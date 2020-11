Serie A, tamponi centralizzati e bolla: come cambia il protocollo

Casasco è già al lavoro, la Serie A cambia le sue regole. Tamponi centralizzati e un nuovo tipo di bolla le novità sostanziali che saranno varate lunedì prossimo, quando sono attese le linee guida da inserire nel nuovo protocollo che prevedrà un aggiornamento delle modalità di isolamento e il piano con cui centralizzare l'analisi dei tamponi. Niente più positivo per un laboratorio e negativo per un altro, si lavora ad una clinica di riferimento: favorita al momento la SynLab, così da allinearsi alla Uefa ed avere maggiore uniformità. L'inconveniente è che in Sardegna manca la struttura di riferimento e l'organizzazione logistica in questi casi diventa fondamentale per trasporto ed esito in tempi brevi (anche perché andrà chiarita la frequenza con cui effettuare i test). Cambia anche l'organizzazione della bolla: al giocatore non verrà più consentito l'isolamento fiduciario domiciliare, ne una spola tra casa e centro sportivo. Nel momento in cui viene riscontrata una positività, allora l'intero gruppo-squadra dovrà chiudersi in unico posto: che sia il proprio centro sportivo, un hotel o una struttura ad hoc. Cresceranno, per questo, anche i valori delle multe per quei giocatori che romperanno la bolla per rispondere alla chiamata delle nazionali, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il lavoro di Casasco verrà studiato e implementato al più presto, così da agire in tempi rapidi e cambiare le norme di una Serie A mai così in difficoltà.

