Lazio, Radu non molla e chiede il reintegro alla società

Nel via vai di giocatori che si avvicendano tra visite mediche e primi allenamenti, dopo undici anni non c'è Stefan Radu. Sempre il primo ad arrivare, conosceva a memoria il protocollo. Ad oggi invece è fuori dai progetti della Lazio, tagliato fuori dall'area tecnica del club e costretto a trovare una nuova sistemazione. Ma questa storia è destinata ad avere altri capitoli, perché sono giorni caldi, in cui il romeno vuole giocarsi tutte le carte a disposizione. Fa la spola con Formello, nelle ultime ore ha chiesto un confronto diretto con Tare, artefice principale della sua esclusione per vari motivi. Radu ha chiesto al club il reintegro, vuole chiudere la carriera a Formello e vorrebbe che si mettessero da parte i dissapori, riporta la rassegna stampa di Radiosei. L'ultima stagione gli è costata carissimo, "ripreso" dalla dirigenza per alcuni atteggiamenti inappropriati con dei compagni di squadra e la vicenda relativa ai molteplici infortuni (ha scelto un suo specialista, il girone di ritorno con più bassi che alti).