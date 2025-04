Lazio, Rambaudi: "In Norvegia sarà decisiva la prima mezz'ora. Sul turnover..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Saranno dieci giorni cruciali per la Lazio. Il tour de force è iniziato con l'Atalanta domenica scorsa e ha già portato tre punti in casa biancoceleste, ma le grandi fatiche devono ancora arrivare. Oggi, martedì 8 aprile, si partirà per l'artica Bodo, con un viaggio che durerà circa 4 ore e si tornerà alle 4 del mattino di venerdì, con il derby in programma soli due giorni dopo.

In merito è stato intervistato l'ex Lazio Roberto Rambaudi dalla Gazzetta dello Sport, il quale ha sottolineato quanto la squadra arrivi bene a queste sfide cruciali grazie alla vittoria contro l'Atalanta, ma ci tiene a specificare che secondo lui era stato fatto bene anche contro il Torino, seppur non siano arrivati i tre punti.

TURNOVER - Rambaudi è dell'idea che Baroni abbia "invertito il turnover", facendo giocare contro l'Atalanta calciatori che probabilmente in un altro momento avrebbero giocato in Europa League. Col Bodo, infatti, ci saranno coloro che a inizio stagione erano titolari in campionato, mentre per il derby è ancora presto per fare previsioni.

ASPETTATIVE - È difficile fare previsioni per le sfide contro Bodo e Roma: secondo l'opinionista, sarà decisiva la gara in Norvegia, specialmente la prima mezz'ora: "Sul campo sintetico, a quelle temperature, bisogna stare attenti". È importante, inoltre, che la Lazio stia finalmente recuperando Castellanos: "Con lui la Lazio cambia volto".