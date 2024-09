Lazio, record di cross in Serie A: nuovi compiti per i terzini

RASSEGNA STAMPA - La corsia sinistra della Lazio è stata una delle armi vincenti per andare in rete contro il Milan. Per questo le fasce erano come delle rampe, che Baroni vuole che siano trampolini per i cross. In questo modo, i terzini possono servire i centravanti, ma il compito spetta anche alle ali. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo i match con Udinese e Milan, la Lazio è la squadra che crossa di più in serie A: 69 cross su azione, 95 comprendendo i corner. Dietro c’è il club rossonero (58 e 79), poi Bologna (56 e 76), Roma (54 e 74) e Cagliari (48 e 72). E’ una soluzione di gioco che Baroni continuerà ad utilizzare, soprattutto dopo che Tavares s’è mostrato il grande protagonista in questa nuova soluzione di gioco. Infatti, i due assist col Milan sono nati tutti e due dalla sinistra crossando e servendo Castellanos prima e Dia dopo.

Ciò che spicca agli occhi dei tifosi è che Baroni ha rimesso tutto in ordine sulle fasce, dove vuole solo mancini a sinistra, senza mettere in atto alcun tipo di adattamento. Per questo Marusic e Lazzari a destra, a sinistra solo mancini, ossia Tavares e Pellegrini. Si spiega anche così la scelta di tagliare Hysaj, un destro.