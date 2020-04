Lazio, Reja: "Quella volta che Klose si rifiutava di entrare. Lo guardai..."

Edy Reja farà da testimonial per la candidatura del comune di Gorizia e Nova Gorica come capitali della cultura 2025. Una grande opportunità per una zona di confine e sempre cara all'ex tecnico della Lazio. Che ha ricordato un episodio particolare nei suoi trascorsi nella Capitale: "Se un mio giocatore si rifiutava di entrare? Una volta Klose mi ha guardato storto. Non voleva entrare perché mancavano un paio di minuti, ma avevo bisogno di far rifiatare un compagno un suo compagno che non stava in piedi. Mi ha guardato come per dire: io per due minuti non entro", racconta l'attuale ct dell'Albania come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Reja lo guarda, quasi a sfidarlo dall'alto della sua esperienza, seppur si trattasse di un mostro sacro come Klose. Che non può far altro che togliersi la tuta ed entrare.