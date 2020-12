Lazio, rinnovo Inzaghi: Lotito è pronto, vertice entro Natale

Il tempo dei rinvii e delle riflessioni è finito. Natale è alle porte, la deadline per il rinnovo di Simone Inzaghi pure. Non c'è più tempo da perdere, con un contratto in scadenza nell'estate del 2021 si deve accelerare una trattativa che in realtà non è mai partita in modo vero e proprio. Superata la fase a gironi di Champions è caduto anche l'ultimo step di riflessione, adesso non c'è più alcun segnale o obiettivo da attendere. Il presidente Lotito è pronto, da parte sua c'è piena volontà di rinnovare il contratto del tecnico, anche avvicinandosi rispetto a qualche mese fa alla posizione dell'allenatore in termini di richieste economiche e non. Senza follie, è chiaro, ma la posizione del patron si è ammorbidita. Ritocco dell'ingaggio rispetto ai due milioni attuali e rinnovo pluriennale oppure di un solo anno se il tecnico non vorrà impegnarsi a vita, riporta la rassegna stampa di Radiosei. La trattativa parte ora: il preannuncio di un incontro imminente già nello spogliatoio subito dopo il Bruges, dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Champions. Lotito non vuole più aspettare, la sua decisione è presa e sarà quella di continuare su chi ha scommesso qualche anno. Scommessa oggi vinta, anzi stravinta. La palla ora è nei piedi di Simone.

Pubblicato 10/12/2020