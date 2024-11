Lazio, rispetto all'anno scorso è tutta un'altra musica: i dati della rivoluzione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Se pensiamo all'umore che aleggiava attorno alla squadra prima dell'inizio del campionato, risulta chiaro comprendere che quello della Lazio in queste prime giornate è stato un exploit sorprendente, che ha portato la maggioranza dell'opinione pubblica a dover rivedere i propri giudizi su questa compagine. Pensandoci bene, si è verificata un po' la situazione contraria rispetto a quella dell'anno scorso, in cui le floride premesse della vigilia, non hanno trovato conferma nella concretezza spietata del tribunale del campo. E in quanto a miglioramento rispetto alla scorsa stagione in termini di punti, la Lazio è la squadra che dopo 12 giornate è cresciuta di più: sono 25 infatti i punti attuali, mentre erano 17 un anno fa dopo le stesse partite.