Lazio, ritiro ad Auronzo di Cadore: cosa cambierebbe col nuovo allenatore

Via Sarri, via Tudor, e ora che succede per quanto riguarda il ritiro di Auronzo di Cadore? La partenza della squadra era fissata per l'11 luglio e la preparazione sarebbe durata 11 giorni. Quello che è certo è che ora tutto sarò in mano al prossimo allenatore, poiché il piano studiato per il ritiro era soprattutto frutto delle richieste dello stesso Tudor (che era inoltre dubbioso se lavorare a porte aperte). L'edizione odierna del Corriere dello Sport, ricorda le tre amichevoli in programma già fissate (e confermate): il 14 luglio con l'Auronzo Calcio, il 18 con il Trapani e il 21 con la Triestina.

Per il momento il ritiro resta così breve, c'è infatti da stabilire come si lavorerà nelle settimane seguenti, con il lavoro al Centro Sportivo di Formello e i test internazionali. Comunque un prolungamento del ritiro non sarebbe un problema: l'Hotel Auronzo è stato acquistato martedì 4 giugno. Ora c'è solo da attendere il nuovo allenatore e capire se le date saranno modificate.