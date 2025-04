Lazio - Roma, un altro derby da sogno: di mezzo c'è anche la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per i tifosi conteranno solo cuore e passione, ma questo derby è molto più di una sfida cittadina: chi vince può ancora sperare nella Champions, con tutto il valore economico e sportivo che porta. La Lazio parte con due punti di vantaggio e il sostegno del proprio pubblico all’Olimpico, con pareggio potrebbe bastare a tenerla in corsa, soprattutto guardando allo scontro diretto tra Atalanta-Bologna.

La Roma, però, come ricorda il Corriere dello Sport, ha avuto tutta la settimana per concentrarsi solo su questa partita, mentre i biancocelesti hanno faticato in Europa e perso in Norvegia. La stanchezza si potrebbe far sentire, anche se, in gare così, conta più la testa delle gambe.

Ranieri, alla sua ultima stracittadina da allenatore, ha vinto tutti e cinque i derby giocati. L'ultimo è quello di andata, quando la Roma colpì subito e non lasciò spazio di reazione. Ma ogni derby, si sa, è una storia a sé. All’Olimpico, davanti a 63.000 spettatori, si giocherà una partita dal peso enorme: chi saprà reggere meglio la pressione, potrà sognare in grande.