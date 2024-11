Lazio | Rovella, Guendouzi e Vecino tre maratoneti. E a gennaio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Rovella è straordinario può fare anche il vertice, ha la capacità di mobilità e di giocare sia corto che lungo. Lui e Guendou sono due mediani, Vecino fa una mezzala-mediano, si butta dentro, sa presidiare tutto il campo. Ho la fortuna che ci sono 3 ragazzi di livello altissimo, dobbiamo far crescere Dele-Bashiru", queste le parole di Marco Baroni in conferenza stampa, subito dopo il successo a Monza. I tre citati dal mister sono infatti i tre maratoneti nel centrocampo della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, Rovella, Vecino e Guendouzi hanno corso più di tutti per un totale di 37,58 chilometri, divisi così. Per l'ex Monza 13,305, per Vecino 12,567, per Guendouzi 11,708.

Baroni ha deciso di far valere una nuova formula: scendere con il 4-3-3 e i risultati si sono visti. Vecino ha duellato 12 volte di cui 7 vinti (come Romagnoli), tre duelli aerei e completato il 100% dei passaggi nella trequarti avversaria, chiudendo con due intercetti (come Rovella). A questi si aggiunge Dele-Bashiru che in campionato però, si è visto per 10 minuti nel finale con il Cagliari, per il resto 8 panchine nelle ultime 9 partite. Castrovilli è out per lesione del menisco mediale e, dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, lo sarà per due settimane. Non ci sono altri mediani a meno che non venga adattato Patric.

L’opzione Akpa Akpro può essere presa in considerazione solo in caso di cambio: fuori Castrovilli e dentro l’ivoriano. Si rifletterà durante la pausa, ma la decisione sarà presa prima di Lazio-Bologna. Le riflessioni però sono tutte in ottica gennaio quando l'arrivo di un centrocampista sarebbe fondamentale per consentire a Baroni di avere un ricambio effettivo, ma prima i conti vanno fatti con gli slot: sono tutti occupati. Una soluzione è Folorunsho essendo un prodotto made in Formello. L’altra è l’arrivo di un under 22 e tra questi, l'argentino Bautista Perez, 16 anni, centrocampista delle giovanili del Racing Avellaneda potrebbe essere un'idea.