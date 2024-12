Lazio, Rovella pensa già al futuro: ecco il suo obiettivo per i prossimi mesi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Rovella sembra aver trovato nella sponda biancoceleste di Roma il suo habitat naturale, il luogo perfetto dove esprimere tutte le sue qualità. Nelle ultime interviste ha esplicitamente dichiarato di voler rimanere a lungo nella Lazio e dunque, con queste premesse, il riscatto dalla Juve sembra quasi una formalità. Alla società biancoceleste il compito di sborsare 21 milioni, necessari per riscattare il suo cartellino e quello di Pellegrini. Intanto, come evidenzia l'edizione odierna del Messaggero, Rovella sogna di alzare la coppa dell'Europa League in questa stagione, ma in generale si è posto l'obiettivo di portare la Lazio alla qualificazione in Champions, il che andrebbe a drenare notevolmente le casse del club.