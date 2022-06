Lazio, Sarri e il rapporto con la Serie A: non ha mai...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La carriera di Maurizio Sarri è partita da lontano. Prima di raggiungere la massima serie, il toscano ha fatto una lunga gavetta senza saltare mai una tappa. Ha rispettato i suoi tempi, un percorso graduale che lo ha portato ad affermarsi come uno dei migliori allenatori in circolazione. Il tempo è la prerogativa del suo lavoro. Lo ha ribadito anche quando è approdato alla Lazio, lo scorso anno. Bisogna procedere a piccoli passi, prima si costruiscono le basi e poi si fortificano. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i dati sono tutti a sostegno della sua tesi. I suoi esordi in Serie A non sono tutti felici. Ha iniziato con l’Empoli che incassò una pesante sconfitta contro l’Udinese, ma poi ha raggiunto la salvezza. lo stesso accadde col Napoli che si arrese al Sassuolo, rivelandosi successivamente forse uno dei percorsi più intensi e significativi della sua carriera dove il suo calcio raggiunse la massima espressione. Andò meglio con la Juventus che si impose a Parma, dopo aver conquistato lo scudetto si guadagnò un posto di tutto rispetto in Premier League. Infine, con i biancocelesti che annientarono l’Empoli, ma qui il percorso è ancora tutto da scrivere. C’è un filo conduttore che, al di là dei risultati, evidenzia l’efficacia del suo lavoro: superate le difficoltà iniziali dovute al recepimento dei dettami calcistici, c’è la svolta. Il suo calcio comincia ad esprimersi, propagando fiducia agli interpreti portandoli a raggiungere risultati importanti. Altra curiosità sul suo percorso nella massima serie, è relativa al debutto. Il tecnico toscano non ha mai disputato la prima sfida in casa. Con l’Empoli ha debuttato a Udine, col Napoli al Mapei Stadium, con la Juventus al Tardini e con la Lazio al Castellani.