Lazio, Sarri lotta con una squadra stanca: contro il Milan la prova della verità

La stagione attuale, tra campionato, Champions e Coppa Italia è uno sforzo enorme per la Lazio. Lo è anche perhché, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i saluti di Milinkovic, la società non si è rinforzata come avrebbe dovuto. Gli acquisti più azzeccati degli ultimi anni sono stati senza dubbio Guendouzi, Pedro, Zaccagni, o il ritorno di Felipe Anderson, ma quest'anno andava sicuramente fatto di più. Rovella non è certo un Leiva, Isaksen ha fatto anche oltre le aspettative in sei mesi, Castellanos fa fatica.

Tra il 14 e il 26 febbraio la Lazio è stata la protagonista di un ciclo di partite pesantissime, con il recupero contro il Torino che ha visto le pesantissime assenze di Rovella, Patric, Zaccagni e Vecino. Una panchina decisamente troppo corta, rotazioni saltate. Eppure quasi con quegli stessi undici Sarri ha battuto il Bayern. Campionato a parte, il tencico però i suoi obiettivi li ha raggiunti per ora, in Coppa Italia e soprattutto in Champions.

Ma c'è una cosa che accomuna le annate della Lazio in Champions: il cambio di allenatore. Era successo nel 2021 con Inzaghi che salutò a seguito degli ottavi di Champions persi col Bayern Monaco. Anche Pioli fu esonerato nel 2016 dopo il fallimento al Preliminare di Champions. Domani proprio quest'ultimo incrocerà Sarri all'Olimpico e il destino dei due allenatori è tutto da scrivere sulle rispettive panchine.