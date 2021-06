Lazio - Sarri, si cerca l'accordo definitivo sull'ingaggio: le cifre

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'incontro di ieri tra Lotito e Sarri, oggi sarà un'altra giornata di trattative. La Lazio cerca l'intesa definitiva con il tecnico toscano per farlo ufficialmente diventare l'erede di Simone Inzaghi. La visita a Formello ha colpito l'allenatore che ama un centro sportivo organizzato come quello biancoceleste. Restano da superare gli ostacoli, soprattutto tecnici con acquisti e rinunce importanti, ma anche sull'ingaggio deve arrivare l'intesa definitiva. Una novità assoluta per la Lazio che non ha mai abituato a spese folli per l'allenatore. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, questa sarebbe un'operazione da 25 milioni di euro lordi solo per Sarri e il suo staff: due stagioni e opzione per la terza, con una base fissa alzata a 2,8 milioni più premi legati ai 20 successi (300mila), Champions (500mila) e scudetto (un milione) come parte accessoria. Non è escluso che si possa arrivare anche a 3 milioni di parte fissa, molto dipenderà dall'incontro di oggi con l'agente del tecnico. La speranza è che tutte le divergenze vengano appianate e che si possa presto arrivare all'annuncio.