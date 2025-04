Lazio, scatta la preparazione per il derby: il programma

RASSEGNA STAMPA - Dopo il ko rimediato ieri contro il Bodo/Glimt, nella gara d’andata dei quarti di Europa League, la Lazio ha lasciato la Norvegia per fare ritorno nella Capitale dove l’aspetta un’altra gara decisiva per la stagione. I biancocelesti, si legge sul Corriere dello Sport, hanno preso un volo in nottata partendo poco prima della mezzanotte. Un charter con soli posti adibiti a lettini così da poter riposare durante il viaggio, l’arrivo a Fiumicino è stato poco prima dell’alba.

Giusto il tempo di riprendersi e poi tutti in campo, a Formello è prevista una sessione d’allenamento mattutina per iniziare a preparare il derby. Baroni avrà a disposizione soltanto oggi, la rifinitura di domani e il risveglio muscolare domenica mattina. Osserverà con attenzione la reazione agli sforzi fatti sul sintetico, si legge sul quotidiano, e all’escursione termica tra la temperatura nella Capitale e quella di Bodo. Tutte indicazioni che lo poteranno a riflettere sulla formazione da schierare contro la Roma, ritroverà Rovella squalificato in Europa. Poi, tanti ballottaggi.

