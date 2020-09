Lazio, scelto il terzo portiere: Alia supera Adamonis in lista

La scelta è stata fatta ed è ovviamente la più intelligente e conveniente per tutti. Il terzo portiere della Lazio dopo la partenza in prestito di Guido Guerrieri alla Salernitana, sarà Marco Alia. L'ex numero uno della Primavera, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha battuto la concorrenza di Marius Adamonis, che quindi verrà ceduto sul mercato. I motivi, oltre che a una scelta tecnica, sono da ricondurre alla lista che la Lazio dovrà consegnare per campionato e Champions League. Fra Alia (2000) e Adamonis (1997) ci sono 3 anni di differenza. Il primo può essere inserito nella lista Champions negli Under 22, senza occupare un posto tra gli Over 22, e quindi un giocatore di movimento in meno. Inoltre il lituano non poteva essere inserito nei prodotti del settore giovanile, in quanto con i vari prestiti negli ultimi anni, non possiede una militanza di almeno 3 anni in biancoceleste fra i 15 e i 21 anni.

