Lazio, senti Guidolin: "Inzaghi il mio preferito. E in passato con Cragnotti..."

Elogi, elogi e ancora elogi. Se chiedete a Francesco Gudolin quale sia l'allenatore emergente (tra virgolette) più bravo e capace in Europa, non ci sono dubbi: "Un emergente che mi piace? Simone Inzaghi. Il suo 3-5-1-1 mi ricorda la mia Udinese" - le sue parole in esclusiva a La Gazzetta dello Sport e riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei. Ma gli accostamenti con la Lazio non finiscono qua per l'ex tecnico di Udinese e Palermo, vincitore di una storica Coppa Italia con il Vicenza nel '97: "Io vicino a grandi club in passato? Certamente. L'Inter di Moratti, la Lazio di Cragnotti, la Juve di Umberto Agnelli". Ciò che poteva essere e non è stato: Guidolin allenatore della Lazio. Roba d'altri tempi.

Supercoppa italiana, il King Stadium già tutto esaurito per Juventus-Lazio

Lazio, stanziati 10 milioni di premi. E c'è anche il bonus scudetto...

Clicca qui per tornare all'homepage del sito