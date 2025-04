Lazio, senti Manfredonia: "Ancora mi chiedono come ho fatto a giocare per la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Dai derby nel vivaio della Lazio a quelli vissuti sul finire della carriera con la maglia della Roma. È questa la storia, alquanto particolare, di Lionello Manfredonia, uno dei pochi ad avere vestito entrambe le maglie delle due squadre della Capitale. "Ai miei tempi i romani vivevano il derby in modo diverso, lo sentivano tantissimo", ha detto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. "Ricordo le coreografie super delle due tifoserie, ma se devo dire un episodio in particolare purtroppo è un fatto tragico, la morte di Vincenzo Paparelli".

Il primo derby però non si scorda mai: "Fu con la Lazio. Il risultato era fondamentale, perché sarebbe durato fino al derby successivo". E ancora oggi molti gli rinfacciano il suo trascorso romanista: "Mi chiedono come ha fatto un laziale a giocare per la Roma. In tanti hanno apprezzato la professionalità, ma in generale alla gente laziale la cosa è dispiaciuta". Manfredonia però è riuscito a farsi apprezzare per le sue prestazioni e il modo in cui giocava, anche se non è stato semplice.