Lazio, senti Parolo: "C'è entusiasmo come nel 2019/20". E su Inzaghi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista ai taccuini di Tuttosport per Marco Parolo. L'ex centrocampista, ora talent di Dazn, si è soffermato a parlare di diversi temi legati al prossimo big match di campionato tra Lazio e Inter. In particolare si è espresso sull'entusiasmo biancoceleste portato da Baroni che ricorda un po' quello della stagione 2019/20, quando l'allora squadra di Inzaghi lottava per lo Scudetto. "Ora è presto, quella di Inzaghi era avanti nel girone di ritorno, si trattava di una scia che andava verso la fine, anche se probabilmente avremmo affrontato un momento di difficoltà, con la Juventus di Sarri che era tosta".

Per lui la Lazio di oggi è una vera sorpresa, anche se poi nel girone di ritorno gli avversari prenderanno le misure studiando il gioco di Baroni. Bisogna stare attenti al contraccolpo, ma c'è un entusiasmo che a Roma non si vedeva dai tempi del pre-covid. "Questo deve essere cavalcato, zero limiti - dice Parolo -. Faccio fatica a vedere i biancocelesti in lotta per lo scudetto sino alla fine, ma sicuramente per come giocano li vedo tanto, tanto, tanto messi bene per entrare in Champions". Un attenzione particolare però andrà all'Europa League, visto che il sogno della vittoria del campionato per l'ora commentatore può essere esagerato.

Riguardo al ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico, invece, Parolo spiega che: "Forse emotivamente e inconsciamente non riesce ad essere al 100% contro la Lazio. Magari anche lui non se ne accorge. E anche solo un 5% in meno di concentrazione sua, legata ai saluti, a chi lo fa distrarre e così via, lascia un qualcosa che poi arriva alla squadra". A oggi, secondo lui, la partita ha un peso specifico rilevante: la Lazio ha tutto da guadagnare. In caso di sconfitta, invece, l'Inter avrà una 'bella rottura di scatole'.