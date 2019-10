Lazio, serve un Immobile d'Europa: Ciro punta nuovi record

La Lazio ha ritrovato Ciro Immobile, lui è pronto a prendersi i suoi record europei. Mirino ben puntato, si è lasciato alle spalle frizioni e vicissitudini, è pronto al suo esordio stagione in Europa League. Non ha mai segnato nelle tre gare con le francesi incrociate in questi anni (Marsiglia e Nizza). Vuole prendersi la scena continentale, i suoi gol possono dare i primi punti alla Lazio in questo girone partito col piede sbagliato. In Europa League non segna dal suo 2-1 con l'Apollon, poi è rimasto a digiuno nelle successive quattro, riporta la rassegna stampa di Radiosei, vuole riprendere la corsa. Con nove reti è al settimo posto dei bomber europei laziali, punta a Nedved e Rocchi a quota 13, praticamente ad un passo. Per ritrovare lo smalto di certe notti europei, alla Lazio serve il suo bomber.