Lazio, si lavora alle uscite: cercasi sistemazione per Basic e Hysaj

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In due con le valigie in mano. Basic e Hysaj sono pronti a lasciare la Lazio. Il trio è diventato un duo: Akpa Akpro ha già lasciato la Capitale, si sta allenando con il Monza in attesa dell'ufficialità del suo trasferimento. Ora l'obiettivo della società biancoceleste è quello di liberarsi degli ingaggi pesante dei giocatori rimasti fuori lista, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Non è semplice trovargli una sistemazione. Entrambi ormai non rientrano più nel progetto tecnico, sono ai margini da tempo. Solo l'albanese ha avuto di recente la possibilità di giocare in Coppa Italia contro il Napoli. Per il resto, continuano a lavorare a Formello senza fissa dimora e vagano in attesa di una nuova squadra a gennaio.