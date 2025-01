Lazio, si parla ancora di Insigne. Ma da Formello...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La finestra di calciomercato invernale è iniziata da qualche giorno e le squadre sono a lavoro per rinforzarsi. La Lazio vuole portare Fazzini a Roma nel più breve tempo possibile, puntando sulla sua volontà di vestire biancoceleste, anche se l'Empoli preferirebbe girarlo al Napoli perché ha un'offerta migliore. Centrocampista a parte, la Lazio è attenta su più fronti, specialmente per quanto riguarda le occasioni da non farsi sfuggire. L'ultimo nome in tal senso lo ha fatto Repubblica e si tratterebbe di Lorenzo Insigne, trasferitosi in Canada nel 2022, ormai in uscita dal Toronto e voglioso di tornare in patria. Da Formello, però, smentiscono l'interesse per l'attaccante.